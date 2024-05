Strage Casteldaccia - 5 operai morti Si indaga su ipotesi intossicazione Oggi sciopero

(Di martedì 7 maggio 2024) Dopo la morte di cinque, con un sesto che resta in gravissime condizioni, ci si interroga sull’ennesimasul lavoro in Italia. Le vittime sono morte in un ambiente saturo di gas, prodotto di fermentazione dei liquami la cui presenza era prevedibile e non hanno avuto scampo, tentando di salvarsi l'uno con l'altro nella vasca dell'impianto di sollevamento di acqua reflue di via Nazionale dell'Amap, l'azienda acquedotti del Comune di Palermo. Ma uno dopo l'altro hanno perso la vita a causa dell'idrogeno solforato, e dall'assenza di protezioni e mascherine, come sarebbe stato accertato. Un’inchiesta, coordinata dalla procura di Termini Imerese, ha disposto il sequestro dell’impianto. Le segreterie provinciali di Fillea, Filca, Feneal hanno proclamato per8 ore diin ...

Collegamento speciale in diretta con Angelina Mango, stasera su Rai2 il via all’Eurovision 2024. Su sciopero Rai: "Ieri Tg3 non è andato in onda, è passato al Nove" "Non si può morire quando si lavora". La puntata di VivaRai2! si è aperta oggi con ...

(Adnkronos) – "Non si può morire quando si lavora". La puntata di VivaRai2! si è aperta oggi con un chiaro e sentito appello da parte di Fiorello sulla Strage di Casteldaccia (Palermo) in cui sono morti 5 operai: “Noi ci occupiamo del buonumore, ma ...

Giuseppe La Barbera , 28 anni, era diventato papà per la seconda volta pochi giorni prima della tragedia. Il 28enne si è calato nella fognatura per aiutare i colleghi che avevano accusato un malore. Lascia la giovane moglie, con la quale si era ...

Le morti sul lavoro che un Paese civile non può più sopportare - Le morti sul lavoro che un Paese civile non può più sopportare - A casteldaccia la morte ha colpito uno, due, tre…cinque volte, lavoratori in un tombino. Nessuna maschera, forse nessuna competenza per quel lavoro dove bisognava sapere che c’erra puzza ed evitare ...

Strage sul lavoro nel Palermitano, il sindaco di Casteldaccia: "Sono morti come topi purtroppo" - strage sul lavoro nel Palermitano, il sindaco di casteldaccia: "Sono morti come topi purtroppo" - Le cinque vittime della strage sono Epifanio Alsazia ... l'appalto dell'Amap per i lavori di manutenzione della vasca fognaria della zona orientale di casteldaccia. Ignazio Giordano, anche lui ...

Strage sul lavoro a Casteldaccia (Palermo), ecco chi sono le vittime - strage sul lavoro a casteldaccia (Palermo), ecco chi sono le vittime - Le cinque vittime della strage sul lavoro a casteldaccia (Palermo) sono Epifanio Alsazia, 70 anni; Giuseppe Miraglia, 47 anni; Roberto Raneri, 51 anni; Ignazio Giordano, 59 anni, e Giuseppe La Barbera ...