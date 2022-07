L’Europa Conference League di Motherwell spera dopo la sconfitta di Sligo (Di venerdì 29 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Le aspirazioni di Motherwell alL’Europa Conference League si sono concluse con imbarazzo quando un’altra sconfitta contro lo Sligo Rovers li ha visti uscire dal secondo turno di qualificazione 3-0 complessivamente. Gli uomini di Graham Alexander sono stati in svantaggio per 1-0 dall’andata al Fir Park e la partita di ritorno allo Showgrounds era appena entrata nel quarto minuto quando il difensore Shane Blaney ha segnato una deliziosa punizione da 25 yard raddoppiando il vantaggio. La risposta della squadra del Lanarkshire è stata scarsa e una prestazione priva di convinzione e qualità è stata peggiorata quando il sostituto Max Mata ha aggiunto un secondo nei minuti di recupero per una vittoria per 2-0 che ha suscitato ulteriore ira e ... Leggi su justcalcio (Di venerdì 29 luglio 2022) Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Le aspirazioni dialsi sono concluse con imbarazzo quando un’altracontro loRovers li ha visti uscire dal secondo turno di qualificazione 3-0 complessivamente. Gli uomini di Graham Alexander sono stati in svantaggio per 1-0 dall’andata al Fir Park e la partita di ritorno allo Showgrounds era appena entrata nel quarto minuto quando il difensore Shane Blaney ha segnato una deliziosa punizione da 25 yard raddoppiando il vantaggio. La risposta della squadra del Lanarkshire è stata scarsa e una prestazione priva di convinzione e qualità è stata peggiorata quando il sostituto Max Mata ha aggiunto un secondo nei minuti di recupero per una vittoria per 2-0 che ha suscitato ulteriore ira e ...

H6CE_ : All'Olympiakos retrocesso dalla Champions dopo lo storico 0-4 col Maccabi Haifa risponde il PAOK Salonicco che salu… - Roma743BC : @Tiaguinho_1973 @andreaflo7 @FBiasin Piccola correzione, l’Europa ha parlato di noi dopo la Conference adesso di no… - Gigi21775937 : @andreaflo7 @MauroAnx @diiiiekkkkkkk @FBiasin @OfficialASRoma E cmq per tua informazione abbiamo vinto la prima edi… - Luca110979 : @JacomoJuventi Qual è l’inglese che fa la Conference? Perché credo che sia un discorso tra loro a meno di retrocess… - enbusy : @naptam_10 No grazie al suddetto culo,arriveremo in conference,e gli Aurelioti potranno festeggiare il 14’anno in E… -