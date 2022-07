“Click day”: Confartigianato Imprese presenta un esposto all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato (Di lunedì 18 luglio 2022) Confartigianato ha inviato nei giorni scorsi un esposto all’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, per denunciare le possibili distorsioni al corretto funzionamento del Mercato e alla Concorrenza derivanti dalle modalità, sempre più frequentemente utilizzate da parte della Pubblica Amministrazione, di assegnazione degli incentivi finanziari alle Imprese aventi diritto in base all’ordine temporale di presentazione telematica delle domande: il cosiddetto “Click Day”. La decisione deriva dalla sempre più ripetuta richiesta di intervento pervenuta da parte delle Associazioni territoriali che lamentano, con riferimento sia alle agevolazioni di carattere nazionale ... Leggi su bergamonews (Di lunedì 18 luglio 2022)ha inviato nei giorni scorsi une del, per denunciare le possibili distorsioni al corretto funzionamento dele alladerivanti dalle modalità, sempre più frequentemente utilizzate da partePubblica Amministrazione, di assegnazione degli incentivi finanziari alleaventi diritto in base all’ordine temporale dizione telematica delle domande: il cosiddetto “Day”. La decisione deriva dalla sempre più ripetuta richiesta di intervento pervenuta da parte delle Associazioni territoriali che lamentano, con riferimento sia alle agevolazioni di carattere nazionale ...

