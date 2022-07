Arisa annuncia il suo nuovo singolo Tu mí perdícíon

Pubblicità

il Resto del Carlino

... cultura e spettacoli e che sicon un tasso di presenze superiore ai livelli pre - ... Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash,, Bob Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, ...... cultura e spettacoli e che sicon un tasso di presenze superiore ai livelli pre - ... Alex, Ana Mena, Annalisa e Boomdabash,, Bob Sinclair, Clementino, Ermal Meta, Fabrizio Moro, ... Iva Zanicchi e Arisa live allo Shada "Un tributo alla grande musica" Arisa si mette in mostra con l'ennesimo scatto super provocante, la cantante senza veli lancia un annuncio importante ...Tutti le facevano i complimenti per la forma fisica ma oggi Arisa confessa che aveva perso la fame e la voglia di tutto. Arisa si mette davvero a nudo, non solo in foto per annunciare l’uscita del suo ...