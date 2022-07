Piero Angela: “Giubileo della Regina Elisabetta? Io lavoro da 70 anni per la Rai!” (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel Regno Unito avranno anche la Regina Elisabetta e i Windsor, ma noi in Italia abbiamo la famiglia Angela. Elisabetta II il mese scorso ha festeggiato il suo Giubileo, 70 anni da quando è stata incoronata e un traguardo simile l’ha segnato anche il nostro Piero Angela. Con la puntata di ieri sera di Superquark, Piero è arrivato a 70 anni di lavoro per la Rai (ha iniziato nel luglio del 1952). “C’è da dire una cosa. Perché se è vero che la Regina Elisabetta ha festeggiato da poco il suo Giubileo di 70 anni dall’incoronazione, dobbiamo dire che anche noi – molto più modestamente – festeggiamo 70 anni. Io in particolare ... Leggi su biccy (Di mercoledì 6 luglio 2022) Nel Regno Unito avranno anche lae i Windsor, ma noi in Italia abbiamo la famigliaII il mese scorso ha festeggiato il suo, 70da quando è stata incoronata e un traguardo simile l’ha segnato anche il nostro. Con la puntata di ieri sera di Superquark,è arrivato a 70diper la Rai (ha iniziato nel luglio del 1952). “C’è da dire una cosa. Perché se è vero che laha festeggiato da poco il suodi 70dall’incoronazione, dobbiamo dire che anche noi – molto più modestamente – festeggiamo 70. Io in particolare ...

