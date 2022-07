Per il Giubileo Gualtieri riasfalta 100 km di strade in tutta Roma: pronti 18 milioni (Di mercoledì 6 luglio 2022) Roma – 18 milioni di euro per il rifacimento del “pacchetto” stradale, cioè di binder e sottofondo, di circa 100 km di viabilità comunale ammalorata, se consideriamo la somma delle corsie per senso di marcia. A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto-legge n. 68 del 2022, che dà la possibilità al Comune di Roma di sottoscrivere convenzioni con l’Anas per la manutenzione delle pavimentazioni stradali, la Giunta capitolina ha approvato oggi un provvedimento che interviene in modo significativo sulla viabilità cittadina. Ai 14 milioni di euro, oggetto di apposito emendamento alla variazione di Bilancio, si aggiungono 4 milioni di euro di risorse ordinarie, raggiungendo così l’importo complessivo di 18 milioni di euro. “Si tratta di un anticipo della ancora più vasta ... Leggi su ilfaroonline (Di mercoledì 6 luglio 2022)– 18di euro per il rifacimento del “pacchetto” stradale, cioè di binder e sottofondo, di circa 100 km di viabilità comunale ammalorata, se consideriamo la somma delle corsie per senso di marcia. A distanza di meno di un mese dalla pubblicazione del decreto-legge n. 68 del 2022, che dà la possibilità al Comune didi sottoscrivere convenzioni con l’Anas per la manutenzione delle pavimentazioni stradali, la Giunta capitolina ha approvato oggi un provvedimento che interviene in modo significativo sulla viabilità cittadina. Ai 14di euro, oggetto di apposito emendamento alla variazione di Bilancio, si aggiungono 4di euro di risorse ordinarie, raggiungendo così l’importo complessivo di 18di euro. “Si tratta di un anticipo della ancora più vasta ...

ilfaroonline : Per il Giubileo Gualtieri riasfalta 100 km di strade in tutta Roma: pronti 18 milioni - cronacadiroma : Roma non si ferma. A luglio lavori stradali (di notte) e per 100 km in vista del Giubileo #gualtieri #politicaroma - stefanoarmellin : Arte.Stefano Armellin The Opera Collection dal 1983: VERSO IL GRANDE GIUBILEO 2025 - giulezionihaoma : leggi #cattoGualtieri si legge #Gualtieri_Giubileo - GiancarloChec : @GuidoCrosetto Io, che non sono di sinistra, amavo Petroselli. Poi è arrivato 'il difensore del buco dell'ozono' ch… -