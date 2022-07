Energia al cubo, Massa Lubrense promuove la raccolta delle pile esauste: distribuite 10 mila scatoline (Di mercoledì 6 luglio 2022) Incentivare i cittadini alla raccolta di pile portatili esauste. È questo l’obiettivo del progetto di sensibilizzazione Energia al cubo, lanciato da Erion Energy, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione sostenibile dei Rifiuti di pile e Accumulatori, in collaborazione con il Comune di Massa Lubrense e Terra delle Sirene Spa.I circa 15 mils cittadini di Massa Lubrense, insieme al sacchetto per la raccolta domiciliare riceveranno, grazie un’attività di distribuzione porta-porta, anche 10.000 scatoline dove poter conferire le pile esauste. Oltre a questo, saranno posizionate su tutto il territorio – all’interno di scuole, ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 6 luglio 2022) Incentivare i cittadini alladiportatili. È questo l’obiettivo del progetto di sensibilizzazioneal, lanciato da Erion Energy, il Consorzio del Sistema Erion dedicato alla gestione sostenibile dei Rifiuti die Accumulatori, in collaborazione con il Comune die TerraSirene Spa.I circa 15 mils cittadini di, insieme al sacchetto per ladomiciliare riceveranno, grazie un’attività di distribuzione porta-porta, anche 10.000dove poter conferire le. Oltre a questo, saranno posizionate su tutto il territorio – all’interno di scuole, ...

