Ultime Notizie – Sondaggi politici | FdI primo partito | giù Lega e M5S

Fratelli d'Italia primo partito, secondo l'ultimo Sondaggio di Swg per La7 sugli orientamenti voto. Il partito di Giorgia Meloni è dato al 23,6%, con un +0,2 rispetto a una settimana fa. Sale il partito democratico al 21,8%. In calo invece la Lega, che scende al 14,3%, quasi mezzo punto in meno rispetto alla scorsa rilevazione, e il Movimento 5 stelle, stimato all'11,2%. Seguono Forza Italia al 7,4%, Azione con +Europa al 5,2. Tra il 2 e il 3% Sinistra italiana, Europa verde, Mdp articolo 1, Italia viva, Italexit. L'ndagine è stata condotta con tecnica mista CATI-CAMI-CAWI su un campione di 1200 soggetti maggiorenni residenti in Italia tra il 29 giugno e il 4 luglio.

