Meteo Italia: super caldo al picco, temporali in arrivo (Di martedì 5 luglio 2022) Previsioni Meteo, l’Italia continua a fare i conti con Caronte, l’anticiclone africano che da molti giorni tiene il nostro Paese sotto una cappa di calore insostenibile. Ma nell’arco delle prossime 48 ore le cose potrebbero cambiare. Il caldo è inesorabile da Nord a Sud. Le piogge, finora, sono state un lontano miraggio. La siccità è devastante e siamo di fronte alla peggiore crisi idrica per l’Italia degli ultimi 70 anni. I forti temporali che hanno interessato recentemente il Nord Italia non sono certo riusciti a dissetare i terreni. Anzi in alcune zone, come in Piemonte, hanno fatto danni. Gli eventi climatici estremi aumentano, infatti, e ogni volta che piove si rischia un temporale violento invece che una pioggia normale. Foto Ansa/Jessica PasqualonTornando al ... Leggi su velvetmag (Di martedì 5 luglio 2022) Previsioni, l’continua a fare i conti con Caronte, l’anticiclone africano che da molti giorni tiene il nostro Paese sotto una cappa di calore insostenibile. Ma nell’arco delle prossime 48 ore le cose potrebbero cambiare. Ilè inesorabile da Nord a Sud. Le piogge, finora, sono state un lontano miraggio. La siccità è devastante e siamo di fronte alla peggiore crisi idrica per l’degli ultimi 70 anni. I fortiche hanno interessato recentemente il Nordnon sono certo riusciti a dissetare i terreni. Anzi in alcune zone, come in Piemonte, hanno fatto danni. Gli eventi climatici estremi aumentano, infatti, e ogni volta che piove si rischia un temporale violento invece che una pioggia normale. Foto Ansa/Jessica PasqualonTornando al ...

