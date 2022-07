Italia-Bulgaria oggi, Nations League volley: orario, programma, tv, streaming (Di martedì 5 luglio 2022) oggi martedì 5 luglio (ore 17.00) si gioca Italia-Bulgaria, match valido per la Nations League 2022 di volley maschile. A Gdansk (Polonia) incomincia la terza e ultima settimana di gioco di questa competizione internazionale itinerante e i Campioni d’Europa vogliono mostrare i muscoli contro un avversario decisamente rognoso e impegnativo. Gli azzurri sono già certi della qualificazione alla Final Eight, in quanto si giocherà tra un paio di settimane a Bologna, ma puntano a imporsi sul campo e a dare un importante segnale di efficienza. Spicca il grande ritorno dell’opposto Ivan Zaytsev, che non era presente in occasione della trionfale rassegna continentale dello scorso settembre. Lo Zar sarà subito titolare o farà la riserva di Yuri Romanò, protagonista nelle ultime uscite? Simone ... Leggi su oasport (Di martedì 5 luglio 2022)martedì 5 luglio (ore 17.00) si gioca, match valido per la2022 dimaschile. A Gdansk (Polonia) incomincia la terza e ultima settimana di gioco di questa competizione internazionale itinerante e i Campioni d’Europa vogliono mostrare i muscoli contro un avversario decisamente rognoso e impegnativo. Gli azzurri sono già certi della qualificazione alla Final Eight, in quanto si giocherà tra un paio di settimane a Bologna, ma puntano a imporsi sul campo e a dare un importante segnale di efficienza. Spicca il grande ritorno dell’opposto Ivan Zaytsev, che non era presente in occasione della trionfale rassegna continentale dello scorso settembre. Lo Zar sarà subito titolare o farà la riserva di Yuri Romanò, protagonista nelle ultime uscite? Simone ...

