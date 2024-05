Meglio i cani dei figli | oggi vince la paura

Dopo la vittoria del Milan a Verona, Paolo Di Canio ha parlato del rendimento di Christian Pulisic , alla sua miglior stagione in carriera Il Milan è arrivato alla pausa con il successo per 3-1 sul campo del Verona, con cui ha consolidato il secondo posto in classifica. Al Bentegodi ancora una ... Continua a leggere>>

Merate (Lecco), 19 aprile 2024 – Attenti... all’oca. Anzi alle oche . Nicola, mec cani co di 84 anni di Merate ancora in attività, nel giardino di casa e della sua officina, al posto di un cane da guardia ha una dozzina di oche . Che le oche siano eccellenti animali da guardia lo insegna del resto ... Continua a leggere>>

Proprietari di cani aggressivi, il patentino «made in Milano» - Gentile assessore, quando Milano esporta qualcosa di utile è sempre una buona notizia. Pitbull e rottweiler sono selezionati per crescere aggressivi, avere un cane cosi non è come possedere un ... Continua a leggere>>

Il cane più bello del mondo è toscano e si chiama Mika (come il cantante). L'ex giudice di X-Factor: «Voglio conoscerlo» - Il cane più bello del mondo è italiano. È nato in Toscana, a Pontedera nella precisione, in provincia di Pisa. Si chiama Mika, è un boxer di due anni e ha incantato il pubblico e l'intera giuria ... Continua a leggere>>