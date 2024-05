Inter-Verona Primavera 3-3 - secondo tempo pazzo! Due gol nel recupero

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di sabato 4 maggio 2024)in campo oggi alle 13, sfida valevole per la trentaduesima giornata di campionato. Dopo quanto successo nel primo, la squadra allenata da Cristian Chivu va in svantaggio, ma riesce a pareggiare. Nei minuti diperò succede di tutto. TRIONFO NEL FINALE – Ilcomincia il salita per l’di Cristian Chivu, con il vantaggio. Patane dalla destra mette in mezzo per Ciccè che a rimorchio calcia da fuori area spiazzando Calligaris e portando in vantaggio la sua squadra. All’80’ Stankovic sfiora l’incrocio dai pali da calcio piazzato. L’prova in tutti i modi a trovare il gol del pareggio, ma ilcopre bene tutti ...