Sotto effetto di droghe picchia la moglie con un bastone - arrestato 37enne

(Di sabato 4 maggio 2024) Tarantini Time QuotidianoI Carabinieri della Compagnia di Manduria hannoun, presunto responsabile di maltrattamenti in famiglia, nei confronti della compagna e della suocera. Nella serata di ieri, l’uomo, presumibilmente in uno stato di alterazione dovuto all’assunzione di, avrebbe usato violenza nei confronti della compagna convivente, colpendola più volte al capo, anche con l’utilizzo di una mazza. La donna, nonostante ciò, sarebbe riuscita a rifugiarsi nel bagno dell’abitazione, la cui porta, poi, sarebbe stata lesionata dall’, allo scopo di entrare all’interno per continuare a colpirla. Secondo quanto riferito dalla vittima, al rientro della madre presso l’abitazione, ilavrebbe tentato di colpire quest’ultima all’addome, utilizzando un coltello da ...

