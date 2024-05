Frittelle senza farina | a colazione sono ottime! Uso solo 3 ingredienti

Leggi tutta la notizia su donnaup

(Di sabato 4 maggio 2024) Aspesso preparo in pochissimi minuti dellebuonissime che fanno venire l’acquolina in bocca a tutta la mia famiglia. Infatti questa ricetta delleè molto facile da fare e per non perdere nemmeno un passaggio si può visionare la video-ricetta a fine pagina. Per fare l’impasto usoe mi ci voglionouna manciata di minuti per cuocere l’impasto. In questo modo laè diventato per la mia famiglia il pasto più amato della giornata. Per fare l’impasto di questenon uso lama utilizzotra cui 1 banana. Dopodichè non mi resta che cuocerle in padella e mangiarle con ...