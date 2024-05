Burnley-Newcastle sabato 04 maggio 2024 ore 16 | 00 | formazioni ufficiali - quot - pronostici

(Di sabato 4 maggio 2024) Che il Luton vinca o meno contro l’Everton venerdì sera, per ilc’è comunque la necessità assoluta di fare risultato perché ormai mancano solo tre partite e non bisogna perdere di vista il Nottingham Forest contro il quale giocherà nell’ultima giornata. Questa infatti la classifica di Premier League. Ilinvece è in lotta InfoBetting: Scommesse Sportive e

Allegri: “Ho avuto la fortuna di far parte di questo club. Il Dna della Juve va rispettato” - Le parole del tecnico bianconero alla vigilia della sfida contro la Roma che potrebbe regalare la matematica certezza del pass Champions ... Continua a leggere>>

Newcastle, Howe: “Tonali Ha deciso di ridursi lo stipendio” - Eddie Howe, manager del Newcastle, ha parlato di Sandro Tonali, fermato per due mesi dalla FA per via delle scommesse ... Continua a leggere>>

Calcio Estero live Sky e NOW 3 - 6 Maggio (Premier League, Ligue 1 e Bundesliga) - Tra oggi e domenica 6 maggio, nella Casa dello Sport di Sky, spazio in esclusiva ai campionati esteri, con la Premier League inglese, la Bundesliga tedesca e la Ligue 1 francese da seguire anche in st ... Continua a leggere>>