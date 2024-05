Palermo - marito e moglie trovati morti in casa Si ipotizza un omicidio-suicidio | a sparare forse la donna

Leggi tutta la notizia su secoloditalia

(Di sabato 4 maggio 2024)in un appartamento nel centro disono statiquesta mattina nella loro abitazione in via Notarbartolo, nel centro del capoluogo siciliano. Sarebbe stata lei, trovata con la pistola ancora in pugno, a uccidere ile poi suicidarsi. A dare l’allarme è stata la figlia della coppia che non riusciva a contattare i genitori. Così si è rivolta ai vigili del fuoco che hanno forzato la porta e trovato la coppia senza vita., coppia trovata morta inLa, Laura Lupo, era una vigilessa 62enne del comando della Polizia municipale di. Il compagno della vigilessa, Pietro Delia di 66 anni, era un commercialista. ...