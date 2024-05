Ladri entrano in casa a Stradella | non trovano preziosi e devastano tutto

(Di sabato 4 maggio 2024)(Pavia), 4 maggio 2024 - Laè stata messa completamente a soqquadro dai, che però non hanno trovato nulla di prezioso da rubare e hanno portato via solo poche decine di euro in contanti. I proprietari hanno scoperto il furto al loro rientro, verso le 20 di ieri, venerdì 3 maggio, dopo essere stati fuoridalle 16 circa. In viale Brodolini asono stati subito chiamati i carabinieri, intervenuti con una pattuglia per il consueto sopralluogo con il quale sono state avviate le indagini sul furto, ma quando ormai i responsabili erano già lontani con il pur magro bottino. Si erano introdotti nell'appartamento, al piano rialzato, forzando una persiana e una porta finestra, con il danneggiamento che è di entità certamente superiore alla refurtiva. Forse proprio perché non ...

