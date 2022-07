“Calciatore della Premier League arrestato per violenza sessuale”: la notizia dei media inglesi. Il profilo: farà i Mondiali, gioca a Londra (Di martedì 5 luglio 2022) Ieri mattina a Londra un giocatore della Premier League, il cui nome non è stato reso noto, è stato arrestato con l’accusa di violenza sessuale. A svelare la notizia sono stati il Sun e il Telegraph, secondo cui il Calciatore dovrebbe prendere parte ai Mondiali in Qatar del prossimo novembre. Il soggetto in questione è stato fermato a Barnet, a nord della metropoli in piena notte, alle 3 del mattino. Un folto gruppo di poliziotti è intervenuto per fermare l’uomo nella sua villa multimilionaria. Successivamente è stato trasportato al commissariato dove vi ha passato almeno 15 ore ed è stato interrogato. L’accusa proviene da una donna 20enne che ha raccontato di essere stata molestata lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 5 luglio 2022) Ieri mattina auntore, il cui nome non è stato reso noto, è statocon l’accusa di. A svelare lasono stati il Sun e il Telegraph, secondo cui ildovrebbe prendere parte aiin Qatar del prossimo novembre. Il soggetto in questione è stato fermato a Barnet, a nordmetropoli in piena notte, alle 3 del mattino. Un folto gruppo di poliziotti è intervenuto per fermare l’uomo nella sua villa multimilionaria. Successivamente è stato trasportato al commissariato dove vi ha passato almeno 15 ore ed è stato interrogato. L’accusa proviene da una donna 20enne che ha raccontato di essere stata molestata lo ...

