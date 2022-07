(Di martedì 5 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiEboli (Sa) – Sono statidal giudiceTerza Sezione Penale del Tribunale di Salerno, Rosa Maria D’Antuono, imedici legali e periti indicati qualidel Pubblico Ministero e, per riferire circa le perizie mediche effettuate nel 2017 su F.R., consigliere comunale di Eboli, vittima di azioni di stalking da parte di un notoe vicino diebolitano. La donna,dall’Gaetano Brescia, esasperata dall’accaduto, trascinò in tribunale l’, quest’ultimo assistito dal collegio difensivo degli avvocati Pietro Fasano e Roberto Balestreri. Gli episodi, sono ...

Pubblicità

anteprima24.it

L'uomo, incensurato, è in carcere , ma il suodifensore, Davide Carbone del foro di Padova, ha chiesto che la custodia cautelare fosse ridotta a un obbligo di dimora, visto che abita a 60 ...La posizione del legale è ora al vaglio del suo ordine ... Avvocato stalker della vicina di casa, ascoltati i consulenti testi del Pm e della difesa PADOVA - Il caso dello stalker di Sotto il Salone è a una svolta. Ieri mattina, 4 luglio, davanti al Tribunale monocratico, l’avvocato Marco Locas ha chiesto per il suo assistito, ...Pisa, 29 giugno 2022 - In abbreviato è stato condannato a 6 mesi. Un caso particolare quello discusso in Tribunale a Pisa nella mattinata del 29 giugno 2022. Il giovane era accusato di stalking nei co ...