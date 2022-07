Samsung presenta il nuovo Galaxy XCover6 Pro

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 4 luglio 2022) Sicuro, resistente e pensato per i lavoratori di oggi: ecco ilPro diElectronics Co. Ltd. (qui per maggiori info sull’azienda) ispira il mondo e delinea il futuro attraverso idee e tecnologie rivoluzionarie. Ciò trasformando il mondo dei TV, smartphone, tecnologie indossabili, tablet, elettrodomestici, sistemi di rete e memorie, sistemi LSI e soluzioni LED.ha annunciato oggi ilPro, uno smartphone appositamente progettato per supportare i lavoratori più esigenti. L’Pro offre prestazioni elevate, sicurezza end-to-end e resistenza per aiutare i lavoratori a ottenere il meglio dal proprio dispositivo, sia in ufficio che sul campo. L’espansione ...