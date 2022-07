Insonnia in menopausa: i nuovi farmaci e i consigli per dormire meglio dopo i 50 anni (Di venerdì 1 luglio 2022) L’Insonnia colpisce soprattutto le donne. Almeno il 50% ne soffre in diverse forme: alcune tardano ad addormentarsi, altre hanno risvegli frequenti durante la notte, altre hanno il risveglio facile perché sono “sempre all’erta”. Altre ancora si svegliano molto presto e poi durante il giorno sono stanche, spossate, e la loro qualità della vita ne risente parecchio. Si sa anche che in menopausa, intorno ai 50 anni, di solito chi soffriva già di disturbi del sonno può avere un peggioramento della situazione. Ne abbiamo parlato con il Professor Luigi Ferini Strambi, primario del Centro di Medicina del Sonno dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e professore Ordinario di Neurologia alla Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Leggi anche ... Leggi su iodonna (Di venerdì 1 luglio 2022) L’colpisce soprattutto le donne. Almeno il 50% ne soffre in diverse forme: alcune tardano ad addormentarsi, altre hanno risvegli frequenti durante la notte, altre hanno il risveglio facile perché sono “sempre all’erta”. Altre ancora si svegliano molto presto e poi durante il giorno sono stanche, spossate, e la loro qualità della vita ne risente parecchio. Si sa anche che in, intorno ai 50, di solito chi soffriva già di disturbi del sonno può avere un peggioramento della situazione. Ne abbiamo parlato con il Professor Luigi Ferini Strambi, primario del Centro di Medicina del Sonno dell’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano e professore Ordinario di Neurologia alla Facoltà di Psicologia dell’Università Vita-Salute San Raffaele di Milano. Leggi anche ...

Pubblicità

IOdonna : Insonnia in menopausa: i nuovi farmaci e i consigli per dormire meglio dopo i 50 anni - paginemediche : ?? La #menopausa è un periodo di cambiamenti importanti nella donna con sintomi fisiologici e umorali non facili da… -