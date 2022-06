Addio Mertens | nuovo nome per il sostituto | arriverebbe dall’Inter

Leggi su spazionapoli

(Di giovedì 30 giugno 2022) Oggi, 30 giugno 2022, è l’ultimo giorno di validità del contratto che lega Driesed il Napoli. Da domanisarà ufficialmente svincolato, potrà unirsi a qualsiasi società ed il Napoli non avrà alcuna voce in capitolo. Al momento, chiaramente, le strade della società azzurra e del numero 14 sembrano destinate a dividersi. NAPLES, ITALY – APRIL 30: Driesof SSC Napoli during the Serie A match between SSC Napoli and US Sassuolo at Stadio Diego Armando Maradona on April 30, 2022 in Naples, Italy. (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)Nel caso in cuidovesse davvero andar via il Napoli dovrà trovare unall’altezza. Difficile, ma non impossibile. Certo, sarà difficile rimpiazzarenel cuore dei napoletani, ma la sua età anagrafica ...