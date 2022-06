Nba, Gallinari da Atlanta Hakws a San Antonio Spurs (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Danilo Gallinari ceduto dagli Atlanta Hawks ai San Antonio Spurs. L’ala, 33 anni, come riferisce Espn rientra nella trattativa che porterà la guardia Dejounte Murray agli Hawks. Oltre a Gallinari, gli Spurs riceveranno anche diverse scelte. Gallinari è approdato nella Nba nel 2008 con i New York Knicks. Ha indossato le maglie anche di Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder prima di approdare ad Atlanta nel 2020. Ora, la nuova avventura. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 29 giugno 2022) (Adnkronos) – Daniloceduto dagliHawks ai San. L’ala, 33 anni, come riferisce Espn rientra nella trattativa che porterà la guardia Dejounte Murray agli Hawks. Oltre a, gliriceveranno anche diverse scelte.è approdato nella Nba nel 2008 con i New York Knicks. Ha indossato le maglie anche di Denver Nuggets, Los Angeles Clippers e Oklahoma City Thunder prima di approdare adnel 2020. Ora, la nuova avventura. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

