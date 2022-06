Quinto al mondo nel triplo | Dallavalle | “Al Mondiale di atletica sarà fantastico”

Leggi su ilfaroonline

(Di domenica 26 giugno 2022) Rieti – Andrea c’è. E non ha limiti. Un’altra prestazione di valore internazionale per Andrea(Fiamme Gialle). Con il 17,28 (+0.8) di Rieti, centrato al terzo turno, il piacentino aggiunge tre centimetri al 17,25 dell’esordio di Grosseto della scorsa settimana e si issa alposto delle liste mondiali dell’anno, dietro soltanto a quattro saltatori cubani o ex cubani (in vetta Jordan Diaz Fortun con 17,76). Un altro di loro, Andy Diaz (Libertas Unicusano Livorno), fuori classifica, prende quota proprio sulla pedana del Guidobaldi, allungando ancora il personale a uno strabiliante 17,68 (+0.1).ribadisce la propria solidità a venti giorni dai Mondiali di Eugene: un nullo iniziale, un 16,65 di assestamento e poi l’hop-step-jump che lo spinge a sette centimetri dal proprio limite dello scorso anno (17,35). ...