Piange troppo, bimba uccisa a 11 mesi con l'acido muriatico dalla maestra: vicenda agghiacciante giunge d'Oltralpe

A Lione, in Francia, una bimba di 11 mesi è stata uccisa dalla sua maestra d'asilo perché piangeva troppo. Inutili tutti i tentativi di rianimarla, Lisa è stata dichiarata morta all'ospedale per aver ingerito acido muriatico. Era figlia di un italiano. Avrebbe compiuto un anno tra una settimana Lisa, la bambina uccisa tragicamente all'asilo.

