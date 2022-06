Nuoto, Mondiali 2022 oggi: orari sabato 25 giugno, calendario gare, programma, tv, italiani in gara (Di sabato 25 giugno 2022) Ultima giornata dei Mondiali 2022 di Nuoto in corsia alla Duna Arena di Budapest. Altri sette ori da assegnare oggi nella piscina magiara, e l’Italia ha delle grosse carte da potersi giocare quest’oggi. Thomas Ceccon e Benedetta Pilato vanno a caccia della doppietta personale nel loro Mondiale e apriranno il pomeriggio di finali. Dopo di loro ci sarà Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero, che cercherà riscatto. In mattinata invece si vedranno le batterie delle 4×100 miste, sia uomini che donne, chiudendo così il programma. Le batterie saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed in diretta streaming su RaiPlay, mentre semifinali e finali saranno fruibili in diretta tv su Rai2 ed in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le ... Leggi su oasport (Di sabato 25 giugno 2022) Ultima giornata deidiin corsia alla Duna Arena di Budapest. Altri sette ori da assegnarenella piscina magiara, e l’Italia ha delle grosse carte da potersi giocare quest’. Thomas Ceccon e Benedetta Pilato vanno a caccia della doppietta personale nel loro Mondiale e apriranno il pomeriggio di finali. Dopo di loro ci sarà Gregorio Paltrinieri nei 1500 stile libero, che cercherà riscatto. In mattinata invece si vedranno le batterie delle 4×100 miste, sia uomini che donne, chiudendo così il. Le batterie saranno trasmesse in diretta tv su RaiSport+HD ed in diretta streaming su RaiPlay, mentre semifinali e finali saranno fruibili in diretta tv su Rai2 ed in diretta streaming su RaiPlay. OA Sport offrirà inoltre la diretta live testuale di tutte le ...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : Sviene la nuotatrice Alvarez, le immagini del soccorso. L'atleta è stata salvata in extremis dall'allenatrice dopo… - Eurosport_IT : ????????????????????????????????!!!! ???????? Quadarella è bronzo Mondiale negli 800 stile libero! Che spettacolo Simo!!!… - Eurosport_IT : ??????????????????!!! ??????????? L'azzurro è in finale nei 50m dorso e non si ferma più: 24.46 è il nuovo il record italiano!… - Nuotomania : DA OASPORT - #Nuoto #Sportintv #BenedettaPilato #GregorioPaltrinieri Nuoto, Mondiali 2022 oggi: orari sabato 25 giu… - Nuotomania : DA OASPORT - #LiveSport #Nuoto #AlbertoRazzetti #AlessandroMiressi LIVE Nuoto, Mondiali 2022 in DIRETTA: Italia, ch… -