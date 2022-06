Terremoto in Afghanistan: quasi 300 morti e circa 600 feriti (Di mercoledì 22 giugno 2022) È di almeno 250 morti il bilancio dei morti provocati dal Terremoto di magnitudo 5.9 che ieri sera ha colpito il Sudest dell’Afghanistan, al confine con il Pakistan. Lo ha confermato alla Bbc un funzionario del Governo locale, aggiungendo che ci sono anche oltre 600 feriti. Il numero delle vittime sarebbe destinato a crescere, così L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 22 giugno 2022) È di almeno 250il bilancio deiprovocati daldi magnitudo 5.9 che ieri sera ha colpito il Sudest dell’, al confine con il Pakistan. Lo ha confermato alla Bbc un funzionario del Governo locale, aggiungendo che ci sono anche oltre 600. Il numero delle vittime sarebbe destinato a crescere, così L'articolo proviene da Inews24.it.

