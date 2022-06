Afghanistan: terremoto nell'Est, almeno 155 morti (Di mercoledì 22 giugno 2022) Un terremoto di magnitudo 6 avvenuto nella notte nella provincia di Paktika, nell’Est dell’ Afghanistan , ha causato la morte di almeno 155 persone . Lo riferisce l’agenzia stampa statale afghana... Leggi su feedpress.me (Di mercoledì 22 giugno 2022) Undi magnitudo 6 avvenutoa nottea provincia di Paktika,’Est dell’, ha causato la morte di155 persone . Lo riferisce l’agenzia stampa statale afghana...

MediasetTgcom24 : Forte scossa di terremoto in Afghanistan, almeno 250 morti #terremoto #Afghanistan - frmango65 : RT @ChiranAngelgela: Magnitudo 6.1. Epicentro al confine tra Afghanistan e Pakistan. Nel paese che sta affrontando una gravissima crisi eco… - LuigiaFio : RT @ROBZIK: Forte #terremoto in #Afghanistan nella provincia di #Paktika. Si contano già 255 morti. - fam_cristiana : RT @ROBZIK: Forte #terremoto in #Afghanistan nella provincia di #Paktika. Si contano già 255 morti. - putino : Almeno 250 morti e centinaia di feriti in Afghanistan dopo una pesante scossa di terremoto che ha colpito la provin… -