Canottaggio - Europei Szeged 2024 | quattro medaglie per l’Itali - oro nel singolo pesi leggeri maschile con Torre

14.19: Dopo la premiazione del singolo femminile tocca all'ultimo equipaggio azzurro, l'otto donne con Giorgia Pelacchi, Linda De Filippis, Alice Gnatta, Aisha Rocek, Alice Codato, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Veronica Bumbaca, con Emanuele Capponi

13.51 Risuona ora l'inno della Norvegia, al secondo oro di questi Europei . 13.50 Ricordiamo che le corsie vengono stabilite dai tempi delle batterie. Chi ha il miglior tempo di qualificazione alla Finale A ha diritto alla migliore corsia del campo di gara,

13.21 È ora il momento del doppio senior femminile, gara che precede il tanto atteso doppio maschile . 13.20 Ancora una volta risuona l'inno della Gran Bretagna, vera mattatrice di questa giornata. 13.18 In corso la premiazione del due senza maschile . 13.17

13.02 Risuona a Szeged l'inno della Romania 13.00 È il momento della premiazione del due senza femminile, gara vinta dalla Romania. 12.59 La differenza tra le prime corsie e le altre sembra abbastanza netta, complice il vento che contrario che soffia da

12.52 Dopo 500 metri in testa c'è la Gran Bretagna con 0.62? di vantaggio sulla Svizzera e 1.26? sulla Romania. Italia quinta a 4.22? 12.52 Ottimo spunto per i britannici. 12.51 Partiti! 12.49 È ora il momento del due senza maschile. Questa la start

Continua a leggere>>