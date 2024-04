LIVE MotoGP - GP Spagna 2024 in DIRETTA | Bagnaia trionfa dopo un epico duello con Marquez! Fuori Martin!

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alladel GP didi. Alle 14.00 scatterà la gara ‘tradizionale’ del fine settimana di Jerez. Jorge(Ducati Pramac) ha vinto ieri una Sprint Race costellata dalle cadute: qualora oggi riuscisse a fare il bis, allungherebbe ulteriormente in classifica generale, scavando un solco molto importante nonostante la stagione sia solo agli albori. Chi ha bisogno invece di un deciso cambio di marcia è Francesco(Ducati), caduto ieri e già distante ben 42 lunghezze dalla vetta: di sicuro per ‘Pecco’ non sarà semplice partire dalla settima posizione. Attesa anche per Enea Bastianini, Marce Pedro Acosta. Appuntamento alle 14.00 per la gara e il racconto in tempo ...