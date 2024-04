Inter-Torino 2-0 - pagelle | a centrocampo il trio delle meraviglie da 8!

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di domenica 28 aprile 2024) L’vince con il risultato di 2-0 contro ile apre in bellezza la festa Scudetto. Lesono un inno alla perfezione di un reparto: il. Ecco tutti i voti del match di San Siro. YANN SOMMER 6 – Sbaglia inizialmente un passaggio in impostazione, si rifà parando su Zapata pericoloso nel primo tempo.– DIFESA BENJAMIN PAVARD 6.5 – Gioca molto più da esterno che da difensore centrale. Si ritrova sulla stessa linea degli attaccanti e crea superiorità. STEFAN DE VRIJ 6.5 – Il duello con Zapata non lo vince mai, ma proprio mai. Il voto è frutto della sua sponda da attaccante per Thuram sul calcio di rigore subito. Lui, difensore centrale, da punta in appoggio per il compagno. Incredibile. ALESSANDRO BASTONI 7 – Il lancio per ...