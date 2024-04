Formazioni ufficiali Bologna-Udinese - le scelte dei due allenatori

Tottenham ed Arsenal si incontrano per la 195esima volta nella loro storia con i Gunners che hanno vinto 81 volte contro le 61 degli Spurs. Una volta tanto però i punti pesano anche per la classifica con la squadra di Mikel Arteta che sta lottando per il titolo soprattutto con il Man City dopo che ...

Le Formazioni ufficiali di Tottenham-Arsenal, match valevole per la trentacinquesima giornata di Premier League 2023/2024. Il North London Derby potrebbe risultare decisivo ai fini dell’assegnazione del titolo, poiché in caso di vittoria dei Gunners il Manchester City avrebbe la strada spianata. ...

Sia l’RKC Waalwijk che l’Utrecht hanno molto per cui giocare. I padroni di casa hanno bisogno di punti per evitare anche gli spareggi salvezza e con una vittoria supererebbero l’Excelsior in classifica, mentre l’Utrecht è alla ricerca di un poco probabile ma non impossibile quinto posto che ...

Le Formazioni ufficiali di Bologna-Udinese, match valevole per la trentaquattresima giornata di Serie A 2023/2024. I rossoblù continuano a sognare la Champions League e vanno a caccia dei tre punti contro una squadra che all’andata vinse a sorpresa per 3-0. Udinese che si affida invece a mister ...

Cinque vittorie su cinque per il Malmo, con tredici gol fatti e uno subito, tre vittorie e due pareggi per un AIK Solna che è partito molto forte, più di quello che ci si aspettava, mentre per i campioni di Svezia non si può certo dire che è stata una sorpresa visto che sono favoritissimi ...

