Xavi | Sono entusiasta di continuare per un altro anno Vogliamo la Liga il prossimo anno 

Leggi tutta la notizia su ilnapolista

(Di domenica 28 aprile 2024) La conferenza stampa di, allenatore del Barcellona, prima della partita di domani contro il Valencia. Il Barça ha ormai detto addio alle speranze di agganciare il Real in vetta dopo la sconfitta proprio contro la squadra di Ancelotti. Sfumata anche la Champions, adesso l’unico obiettivo è consolidare la qualificazione alla prossima Champions. Le sue parole riportate da As.: «Entrare in Champions League è molto positivo per noi» La condizione della squadra: «Stiamo bene,il secondo posto. Siamo riusciti ad entrare in Champions League ed è molto positivo per noi dopo il risultato dell’Athletic Bilbao. Dobbiamo raggiungere il secondo posto per essere in Supercoppa. Il Valencia di Baraja è un ottimo rivale, fa un grande lavoro con i giovani».sarà coinvolto nel mercato: «Siamo tutti uniti, non ...