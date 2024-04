Roma - dramma al mercato di Porta Portese | uomo si accascia e muore

Da circa un mese Roma ha un nuovo dumpling bar dove assaggiare la vera cucina cinese, si trova al mercato Testaccio e ha aperto al box 38. Nel dietro le quinte di questa nuova apertura c’è sempre lo zampino di Gianni Catani, il re dei dumpling a Roma che da quarant’anni studia la cucina cinese e ...

CRONACA – (Agenzia NOVA) Quattro donne e un uomo, tra i 20 e i 33 anni di origini romene, sono stati arrestati per furto aggravato in concorso. Nello specifico gli agenti, nel transitare in via Vilnius a Ladispoli, hanno notato 5 persone a bordo di un’auto che, con fare sospetto, stavano ...

Calciomercato Milan, la trattativa per il rinnovo di Calabria non decolla e il terzino potrebbe avere il destino di Donnarumma e Romagnoli L’ultima parte della stagione si sta rivelando molto amara per il Milan, tra eliminazione in Europa League e derby perso contro l’Inter. La società al momento ...

Joel Matip sarebbe intenzionato a lasciare il Liverpool a parametro zero a fine stagione, con Roma e Lazio pronte ad offrirgli un contratto nel caso in cui decidesse di venire in Italia Joel Matip lascerà il Liverpool a fine stagione, terminando il suo ciclo in Inghilterra. Probabile non ...

La Roma è pronta a piazzare un colpo importante per il Calciomercato per quanto riguarda il calcio femminile: in chiusura Giulia Dragoni La Roma è pronta a piazzare un colpo importante per il Calciomercato per quanto riguarda il calcio femminile: in chiusura Giulia Dragoni. Second quanto appreso ...

