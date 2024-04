F1 - Carlos Sainz | A livello sportivo è un buon momento per m - ma avrei voluto continuare con la Ferrari

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di domenica 28 aprile 2024) In attesa di volare negli States per disputare il Gran Premio di Miami di Formula Uno nel prossimo weekend (3-5 maggio),si trova a Jerez de la Frontera come ospite nel paddock del Motomondiale per il Gran Premio di Spagna. Il madrileno della, pochi minuti prima della partenza della gara della MotoGP, è stato intervistato da Sky Sport. “Tutte queste MotoGP sono bellissime. È vero che con tutta questa aerodinamica sembrano più grandi ma anche molto più belle. Mi sto divertendo un sacco a vedere quello che fanno in pista. Ho già guidato una quasi MotoGP, diciamo un ibrido tra Moto2 e MotoGP, e mi sono divertito tanto. Mi piacerebbe farlo di più sinceramente“, ha dichiarato. “Aper me è un, nel ...