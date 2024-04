Uomini e Donne - dopo le parole di Marco Antonio Alessio arriva la replica di Emanuela Malavisi | Sono 40 giorni che non ci si vede e…

Leggi tutta la notizia su isaechia

(Di domenica 28 aprile 2024) Neiscorsi alcuni rumor avevano iniziato a vociferare su una presunta crisi fraed, i due ex protagonisti del Trono over di. Di recente,le tante domandete in privato da parte dei follower, l’ex cavaliere del dating show ha voluto rispondere al gossip: Non c’è mai stata un’ufficialità sul fatto che noi ci siamo lasciati perché di fatto non ci siamo lasciati. Posso dire che ci siamo presi un periodi di riflessione. Non credo di essere l’unico a vivere un periodo del genere, nemmeno lei e non siamo l’unica coppia al mondo che può vivere periodi poco felici. L’importante è riuscire a superare questi periodi difficili, giusto?...