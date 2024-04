LIVE Giro di Romandia 2024 - tappa di oggi in DIRETTA | 60 km al traguard - quattro corridori al comando con 1’30 sul gruppo

Leggi tutta la notizia su oasport

14.32 Poco più di 20 km dall'inizio dell'ultima scalata dell'erta di Dardagny. 14.28 Adesso ilsta rimontando velocemente. Tolti altri 10? dal distacco daiuomini in testa. 14.24 Sceso a" il divario tra ibattistrada e ilmaglia gialla. 14.22 60 km alla fine della corsa. 14.19sempre comandato da INEOS e Lidl-Trek, le squadre di gran lunga più attive fino a qui. 14.16 Scollinato lo strappo di Dardagny, situazione di corsa che rimane stabile. 14.13 Ilrimane staccato dalla fuga con un divario che si aggira sui 2?. 14.11 Il cielo sopra il paesaggio romande non dà segnali di schiarimento, come si evince da queste immagini. Le peloton à son passage ...