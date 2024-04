Latina - spari durante rissa a Sezze | ragazza ferita

(Adnkronos) – Una ragazza è rimasta ferita al piede da uno sparo partito nel corso di una rissa probabilmente tra stranieri scoppiata poco dopo mezzanotte in zona Ferro di Cavallo a Sezze, davanti a un locale già in passato finito al centro delle cronache. La giovane, operata al Santa Maria Goretti ...

Sezze – La tranquillità di Sezze è stata scossa da un episodio da Far West nella notte scorsa, quando una Rissa ha culminato in un colpo di arma da fuoco che ha ferito una giovane ragazza. L’incidente ha avuto luogo davanti al Central Caffè poco dopo la mezzanotte, lasciando la comunità sconvolta ...

