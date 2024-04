FdI - la convention a Pescara in diretta | Meloni si candida alle Europee | Sulla scheda scrivete solo Giorgia - Mandiamo sinistra all’opposizione anche a Bruxelles La Russa | Vannacci ha detto una sciocchezza

“Scrivete Giorgia sulla scheda”: dalla conferenza programmatica di FdI a Pescara arriva il tanto atteso annuncio: Giorgia Meloni guiderà le liste di Fratelli d’Italia alle Europee. L’intervento integrale di Meloni a Pescara “È arrivato il momento di alzare la posta, facciamolo ancora l’8 e 9 ...

“Ho deciso di scendere in campo per guidare le liste di Fratelli d’Italia in tutte le circoscrizioni elettorali, se sopravvivo”. Così Giorgia Meloni dal palco di Fdi a Pescara. L'articolo Europee, Meloni scioglie riserva a Pescara: In campo per guidare le liste in tutte le circoscrizioni proviene ...

La presidente del Consiglio schiude la kermesse del partito e scherza: "Grazie a Salvini anche se ci ha preferito il ponte" "Siamo una coalizione che sta insieme non per interesse ma per scelta, e si vede dai risultati che stiamo portando a casa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo ...

(Adnkronos) – "Siamo una coalizione che sta insieme non per interesse ma per scelta, e si vede dai risultati che stiamo portando a casa". Lo ha detto la premier Giorgia Meloni intervenendo alla conferenza programmatica di Fdi a Pescara. "Grazie a tutti i leader di centrodestra di essere qui, ...

“Su Green deal strada imboccata da Europa era sbagliata”. Lo dice la premier, Giorgia Meloni, chiudendo la Conferenza programmatica di FdI a Pescara. “Elettrico parte di soluzione, sostenere contrario è idiozia suicida”, ha aggiunto. Su altri temi ha sottolineato: “L’Italia è tornata protagonista ...

