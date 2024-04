Europee | Meloni - ' mai professato antieuropeismo'

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Roma, 28 apr. (Adnkronos) - "Qualcuno tenterà di impostare il dibattito tra un presunto europeismo della sinistra e undella destra, ma noi non abbiamo mail'e non prendiamo lezioni di europeismo dagli eredi dell'Unione Sovietica, che oggi vogliono riformare i trattati per avere un'Europa federale", che si tradurrebbe nel "trasferire più competenze dai Paesi alla Commissione europea". Lo ha detto la premier Giorgia, alla Conferenza programmatica di FdI di Pescara.