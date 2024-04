Auto | Meloni - ' idiozia suicida guardare a elettrico come unica soluzione'

A novembre, in piena notte, due uomini sono stati sorpresi mentre armeggiavano vicino all’auto dell’ex compagno della premier, come racconta il quotidiano «Domani». Nel mirino due agenti dell’Intelligence che erano stati esclusi dalla scorta. Ma le celle telefoniche sembrano scagionarli: le ... Continua a leggere>>

davanti alla villa di Giorgia Meloni a Roma , la notte tra il 30 novembre e il primo dicembre 2023 due persone si sono avvicinate all’auto di Andrea Giambruno, il giornalista Mediaset già ex compagno della premier. Sul rapporto dell’agente del commissariato di polizia dell’Eur, appostato per la ... Continua a leggere>>

Lo scorso novembre due uomini si avvicinarono con le torce alla macchina di Andrea Giambruno , ormai separato da Giorgia Meloni , che si trovava in quel momento a casa della premier al Torrino, nel quartiere a sud della Capitale. Quelle due figure non sono state identificate ma dalle prime indagini ... Continua a leggere>>

La Camera ha dato il suo primo assenso al disegno di legge sull’autonomia differenziata : la commissione Affari costituzionali di Montecitorio ha completato l’analisi del testo, pianificando la discussione in Aula per lunedì 29 aprile. Il passo rafforza l’accordo tra la Lega e Fratelli d’Italia e, ... Continua a leggere>>

Roma, 26 apr. (askanews) – “Quanto sta accadendo in commissione Affari costituzionali della Camera conferma che la maggioranza è sotto schiaffo della Lega ”. Lo afferma la segretaria del Pd Elly Schlein parlando della discussione sul ‘ddl Autonomia ’. “ Meloni e Tajani non hanno agibilità politica ... Continua a leggere>>

«Continueremo a lavorare per difendere la democrazia e per un’Italia finalmente capace di unirsi sul valore della libertà». Queste le parole della premier Giorgia Meloni nel suo messaggio sui social in occasione del 25 aprile. «Nel giorno in cui l’Italia celebra la Liberazione, che con la fine ...

Continua a leggere>>