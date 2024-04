Europee | Schlein - ' Meloni nel Paese delle meravigli - perso contatto con realtà' **

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di domenica 28 aprile 2024) Pescara, 28 apr. (Adnkronos) - “Un'ora di discorso senza nemmeno nominare la sanità pubblica e le infinite liste d'attesa che si allungano per i suoi tagli. Senza nemmeno citare i salari bassi, la precarietà, la sicurezza sul lavoro di fronte a 1041 morti nel 2023. Giorgiaè nele, seppellisce i problemi sotto un fiume di retorica. “L'Italia è cambiata”, dice lei. Purtroppo sì, ma in peggio, basta chiederlo allene, basta stare in mezzo alla gente. Il problema è che la Presidente del Consiglio si divide tra palazzo Chigi e la propaganda di Tele, hailcon la". Lo afferma la segretaria del Pd Elly