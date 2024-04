Despar cerca personale - centinaia di posti di lavoro nel 2024 | come candidarsi

Leggi tutta la notizia su quifinanza

(Di domenica 28 aprile 2024) Con una rete di oltre 1.400 negozi,ha consolidato il proprio ruolo di gigante della Grande Distribuzione Organizzata in ben 17 regioni italiane. Il Consorzio, che fa capo al gruppo Spar International presente in 48 Paesi, riunisce 6 aziende della Penisola e numerosi affiliati. Il piano di espansione per ilprevede investimenti per circa 100 milioni di euro, destinati all’apertura di 35 nuovi punti vendita e al rinnovo e ampliamento di 33 store già esistenti. L’offerta di prodotti si arricchirà poi di ben 200 referenze finora non presenti sugli scaffali. Questi numeri si tradurranno indidiin tutta la Penisola, con assunzioni per diversi ruoli e nelle diverse aree operative, che si aggiungeranno ai 14.522 collaboratori attuali. I requisiti per lavorare nei punti ...