Meloni si candida alle Europee - l’annuncio alla festa di FdI | Scendo in camp - è un test sul mio operato Sulla scheda scrivete Giorgia – I video

Roma, 25 apr. (Adnkronos) - "La festa del 25 aprile è anche l'anniversario della Resistenza ed è dedicata al valore dei partigiani di ogni fronte che, a partire dal 1943, contribuirono alla Liberazione del Paese. Anche per questo la premier Meloni e tutto il suo partito non riesce a chiamarla con ...

Le celebrazioni per il 25 aprile in Italia : a Roma saranno oltre 600 gli uomini delle forze dell'ordine impegnati nella sicurezza di due cortei. A Milano attesi il sindaco Beppe Sala, Elly Schlein , Carlo Calenda

AGI - È allerta massima nelle principali città italiana per le celebrazioni del 25 aprile. Particolare attenzione, da Roma a Milano passando per Firenze, Bologna e Palermo, verrà rivolta ai cortei organizzati in occasione del 79esimo anniversario della Liberazione. In piazza si protesta già in ...

