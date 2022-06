Honda, la gamma full hybrid ed elettrica protagonista a MiMo 2022 (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Sarà la gamma full hybrid la protagonista della presenza di Honda all’edizione 2022 del Milano Monza Motor Show, in calendario fino al 19 giugno, rassegna che proporrà il presente e il futuro del panorama motoristico internazionale. Un futuro sul quale Honda scommette con la nuova Civic e:HEV full hybrid, che per l’occasione sarà mostrata in Piazza Duomo, nuova incarnazione di una icona dell’automobilismo, che dalla sua nascita nel 1972 ha conquistato i cuori di oltre 27 milioni di appassionati in tutto il mondo, raggiungendo l’undicesima generazione nell’anno del suo 50° anniversario. La nuova Civic, che sarà venduta nella sola motorizzazione full hybrid, permette ad ... Leggi su sbircialanotizia (Di giovedì 16 giugno 2022) (Adnkronos) – Sarà laladella presenza diall’edizionedel Milano Monza Motor Show, in calendario fino al 19 giugno, rassegna che proporrà il presente e il futuro del panorama motoristico internazionale. Un futuro sul qualescommette con la nuova Civic e:HEV, che per l’occasione sarà mostrata in Piazza Duomo, nuova incarnazione di una icona dell’automobilismo, che dalla sua nascita nel 1972 ha conquistato i cuori di oltre 27 milioni di appassionati in tutto il mondo, raggiungendo l’undicesima generazione nell’anno del suo 50° anniversario. La nuova Civic, che sarà venduta nella sola motorizzazione, permette ad ...

