Calciomercato, Zaniolo nel mirino di quattro club: c’è anche il Napoli (Di domenica 29 maggio 2022) Calciomercato, ben quattro club in Italia sarebbero interessati a Nicolò Zaniolo tra cui il Napoli. Nicolò Zaniolo sarebbe nel mirino di quatto grandi club italiani. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri (Di domenica 29 maggio 2022), benin Italia sarebbero interessati a Nicolòtra cui il. Nicolòsarebbe neldi quatto grandiitaliani. … L'articolo proviene da ForzAzzurri.net.

Advertising

Gazzetta_it : Nella testa di Zaniolo: perché preferisce il Milan se lascia la Roma #calciomercato - Gazzetta_it : Bremer, Sanches, Zaniolo: ecco la lista di Maldini per un Milan da Champions - sscalcionapoli1 : CdS – Roma apre alla cessione di Zaniolo: sullo sfondo c’è anche il Napoli - Filo2385Filippo : RT @CorSport: Calciomercato #Roma, #Zaniolo può partire. Attesa per #Dybala - CorSport : Calciomercato #Roma, #Zaniolo può partire. Attesa per #Dybala -