Ultime Notizie – Covid oggi Toscana, 1.103 contagi e 3 morti: bollettino 28 maggio (Di sabato 28 maggio 2022) In Toscana sono 1.103 i nuovi contagi da Covid secondo il bollettino di oggi, 28 maggio. Si registrano inoltre altri 3 morti. 265 i casi confermati con tampone molecolare e 838 da test rapido antigenico registrati nelle Ultime 24 ore, che portano il totale a 1.148.566 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.109.256 (96,6% dei casi totali). oggi sono stati eseguiti 1.461 tamponi molecolari e 8.698 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,9% è risultato positivo. Sono invece 1.789 i soggetti testati oggi (con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), ... Leggi su informazioneriservata.eu (Di sabato 28 maggio 2022) Insono 1.103 i nuovidasecondo ildi, 28. Si registrano inoltre altri 3. 265 i casi confermati con tampone molecolare e 838 da test rapido antigenico registrati nelle24 ore, che portano il totale a 1.148.566 dall’inizio dell’emergenza sanitaria da Coronavirus. I nuovi casi sono lo 0,1% in più rispetto al totale del giorno precedente. I guariti crescono dello 0,1% e raggiungono quota 1.109.256 (96,6% dei casi totali).sono stati eseguiti 1.461 tamponi molecolari e 8.698 tamponi antigenici rapidi, di questi il 10,9% è risultato positivo. Sono invece 1.789 i soggetti testati(con tampone antigenico e/o molecolare, escludendo i tamponi di controllo), ...

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA I 'L'Azovstal luogo della mia morte e vita', l'addio di Dmytro Kozatsky, il combattente del battaglione Az… - AIRAODV : Ultime notizie - COVID-19 E SMART WORKING: PROROGA DELLE MISURE. È stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge… - CalcioOggi : Udogie Juve, sprint per l'esterno: ecco l'offerta di Cherubini! I dettagli - Juventus News 24 - ParliamoDiNews : Terza guerra mondiale, ultime notizie/ Ucraina, in arrivo super armi Usa: ira Putin #VladimirPutin… - AmalaTV_ : ?? LIVE ORE 20.30 ?? #Twitch chiama, noi rispondiamo presenti. Stasera #AmalaTV occupa la fascia di #UCLfinal in Fro… -