Serbia, i convocati del ct Stojkovic: out Vlahovic, presenti Milinkovic-Savic e Lukic (Di sabato 28 maggio 2022) Archiviato il campionato, è tempo di Nazionali. Il commissario tecnico della Serbia, Dragan Stojkovic, ha diramato la lista dei convocati in vista delle prossime quattro partite di Nations League 2022/2023. A spiccare è soprattutto un'assenza molto pesante, quella dell'attaccante della Juventus, Dusan Vlahovic, che quindi potrà andare in vacanza prima del previsto. presenti, però, ben nove giocatori che militano nel campionato di Serie A: si tratta di Sergej e Vanja Milinkovic-Savic, Lazovic, Djuricic, Ilic, Lukic, Nastasic, Terzic e Milenkovic. Ecco l'elenco completo: 1. Predrag Rajkovic (Reims) 2. Marko Dmitrovic (Siviglia) 3. Vanja Milinkovic Savic (Torino) 4. Marko Ilic (Kortrijk) 5. Stefan Mitrovic (Getafe) 6. ...

