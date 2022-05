Scuola, l’obbligo di mascherina alla maturità diventa un caso politico: i sottosegretari chiedono a Bianchi e Speranza di eliminarlo (Di sabato 28 maggio 2022) “Non si capisce perché dieci minuti prima di fare il primo scritto della maturità potremo andare tutti al bar, com’è tradizione, a fare colazione insieme senza mascherina e poi dovremo indossarla davanti alla commissione seppur a distanza l’uno dall’altro”. A condensare in una battuta i dubbi di molti politici della maggioranza è Tommaso Biancuzzi, il coordinatore della “Rete degli studenti medi nazionale. A meno da un mese dal via all’esame di Stato (22 giugno), il tema dispositivi di protezione prende il sopravvento nel dibattito politico. Da una parte c’è il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi che ha ricordato più volte che la norma prevede l’uso della mascherina fino alla fine dell’anno scolastico ovvero fine agosto. Dall’altra parte c’è la cordata dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 28 maggio 2022) “Non si capisce perché dieci minuti prima di fare il primo scritto dellapotremo andare tutti al bar, com’è tradizione, a fare colazione insieme senzae poi dovremo indossarla davanticommissione seppur a distanza l’uno dall’altro”. A condensare in una battuta i dubbi di molti politici della maggioranza è Tommaso Biancuzzi, il coordinatore della “Rete degli studenti medi nazionale. A meno da un mese dal via all’esame di Stato (22 giugno), il tema dispositivi di protezione prende il sopravvento nel dibattito. Da una parte c’è il ministro dell’Istruzione Patrizioche ha ricordato più volte che la norma prevede l’uso dellafinofine dell’anno scolastico ovvero fine agosto. Dall’altra parte c’è la cordata dei ...

