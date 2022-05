Pallanuoto, la Pro Recco festeggia il 34° Scudetto della storia. Il Brescia abdica (Di sabato 28 maggio 2022) La post season della Serie A1 2021-2022 di Pallanuoto maschile emette nella serata di oggi, sabato 28 maggio, l’ultimo verdetto: la terza sfida della finale Scudetto tra Pro Recco e Brescia vede i liguri trionfare per 5-2, chiudere la serie sul 2-1 e conquistare il 34° Scudetto della storia. Dopo 1’47” il rigore realizzato da Ivovic sblocca il punteggio in favore di liguri, poi non si segna più per oltre 20 minuti, fino al 2-0 siglato in controfuga da Echenique a 27? dal termine del terzo periodo. In mezzo ben 15 superiorità numeriche, 6 per la Pro Recco e 9 per il Brescia, tutte fallite. Nell’ultimo quarto Zalanki dopo soli 30? concretizza la prima superiorità, firmando il 3-0. A seguire si sblocca il ... Leggi su oasport (Di sabato 28 maggio 2022) La post seasonSerie A1 2021-2022 dimaschile emette nella serata di oggi, sabato 28 maggio, l’ultimo verdetto: la terza sfidafinaletra Provede i liguri trionfare per 5-2, chiudere la serie sul 2-1 e conquistare il 34°. Dopo 1’47” il rigore realizzato da Ivovic sblocca il punteggio in favore di liguri, poi non si segna più per oltre 20 minuti, fino al 2-0 siglato in controfuga da Echenique a 27? dal termine del terzo periodo. In mezzo ben 15 superiorità numeriche, 6 per la Proe 9 per il, tutte fallite. Nell’ultimo quarto Zalanki dopo soli 30? concretizza la prima superiorità, firmando il 3-0. A seguire si sblocca il ...

